Baiano de 15 anos disputa torneio amador de surf em Pernambuco | A TARDE

O surfista baiano Gabriel Leal, de 15 anos, está na reta final de preparação para a disputa de provas dos circuitos brasileiros de surf amador e profissional qualificatório. Ele partirá para Pernambuco nesta semana, onde o CBSurf Rip Curl Grom Search começará na próxima quinta-feira, 18), fazendo parte do circuito nacional amador. A competição encerra no domingo , 21.

Já na próxima semana (entre os dias 22 e 25), o baiano encara a segunda prova do Taça Brasil 5000, classificatória para a elite do surf brasileiro, o CBS Dream Tour. Leal inicia as disputas em 2024, após passar dois meses no Havaí, no início do ano.

“Estou pronto e não via a hora de voltar à rotina de competições. Nesse ano me sinto mais preparado para brigar por posições grandes”, diz o surfista. Após as competições, que serão realizadas em Porto de Galinhas (PE), o atleta segue, duas semanas depois, para mais uma temporada de quatro meses na Indonésia com a família.

Apesar da pouca idade, Gabriel é um atleta bastante experiente, tanto em competições quanto em viagens de surf. Atual 4º colocado no ranking baiano sub-18 e 6º no profissional e da sub-16, o surfista tem no currículo viagens para lugares como a Indonésia, El Salvador, Havaí e Europa.

O detalhe é que, mesmo com as boas colocações nos rankings estaduais do ano passado, ele não participou de todas as provas, justamente por causa das viagens. “As viagens são muito importantes para o desenvolvimento do meu surf e pessoal. Por isso, compromete sempre as competições”, explica Gabriel Leal.

Partiu Indonésia

Após voltar do Havaí em março (primeira experiência internacional desacompanhado dos pais), Gabriel Leal e sua família preparam as malas para mais uma temporada de quatro meses na Indonésia, assim como fizeram no ano passado.

A expectativa é que, assim como em outras oportunidades no Oceano índico, ele, o pai Alexandre, a mão Gerusa e a irmã Júlia (9 anos), vivam experiências inesquecíveis de aventura, diversão e conhecimento, além da conquista de novas amizades. Ele e o pai, claro, vão se fartar de surfar as ondas mais perfeitas do planeta.

“As temporadas na indonésia são muito especiais para a nossa família e, especialmente pra mim”, revela. “Além de curtirmos, de aprendermos muito com o povo indonésio e com os estrangeiros que trocamos experiências, tenho a oportunidade de evoluir tecnicamente, surfando as melhores ondas que podemos imaginar, nas diversas regiões do país”, explica Gabriel.