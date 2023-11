Baiano Isaquias Queiroz vai disputar o ouro na canoagem | A TARDE

Isaquias Queiroz, baiano de Ubaitaba, garantiu mais uma final na categoria C1 1000m na sua carreira. Desta vez, o campeão nas Olimpíadas de Tóquio 2021, busca o ouro nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, ao se classificar de forma direta após alcançar um tempo de três minutos, 55 segundos e 22 centésimos, ficando 12 centésimos à frente do segundo colocado, de Cuba.

A decisão da medalha está prevista para acontecer no sábado, 4, às 9h45 da manhã (horário de Brasília). Isaquias já subiu ao lugar mais alto do pódio no torneio em duas oportunidades, e busca a terceira.

Ao ficar na primeira colocação da classificatória, Isaquias afirmou que ser o primeiro dá muita confiança, já que ele só conseguiu treinar durante um mês para a competição.

"Não vai ser fácil os Jogos Pan-americanos, ainda mais porque só tive um mês de treinamento. Mas eu tive uma boa largada, mantive um ritmo de prova. Ali no finalzinho eu senti que eu estava um pouquinho na frente dele e eu já estava muito desgastado, então dei uma seguradinha. Até fiquei na dúvida quem chegou primeiro, porque chegamos juntos. Mas graças a Deus saímos daqui já classificados para a final, agora é descansar" Disse o baiano após o resultado da prova

No próximo ano, o desafio são os Jogos Olímpicos, em Paris, competição esta que Isaquias já conquistou ouro, duas pratas e um bronze. O baiano garantiu que o objetivo é Paris, mas que o seu foco também é levar a douradinha do Pan para casa.

"O nosso objetivo é Paris, então a gente está se preparando para Paris. O que a gente conseguir aqui vai ser lucro. Mas é óbvio que queremos sair daqui com a medalha de ouro para poder representar bem a nossa modalidade e o Time Brasil".