Bambam dispara contra McGregor e desafia irlandês para luta: "Cansado" | A TARDE

O ex-BBB Bambam aparentemente não aprendeu nada com a derrota para Popó com apenas 36 segundos de luta. Desta vez, o influencer decidiu desafiar nada mais nada menos do que Connor McGregor para uma luta de boxe por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do brasileiro em que ele aparece chamando McGregor de "velhinho e cansado".

Além do lutador, Bambam aproveitou para alfinetar e desafiar também o ator Jake Gyllenhaal. No vídeo, ele ainda chega a dizer que "três murros na cabeça e ele cai rapidinho", se referindo ao ator.

Após a derrota para Popó, Bambam já provocou e desafiou diversos artistas, lutadores e até um sheik. Whindersson Nunes, Vitor Belfort e Jake Paul são alguns dos nomes que o ex-bbb já desafiou.

Por sua vez, Mc Gregor, que não sobe em um ring desde que sofreu uma grave lesão na luta contra Dustin Poirier em julho de 2021, afirmou recentemente que descarta uma aposentadoria tão cedo.

Essa fala de McGregor reforça os rumores de um possível confronto do irlandês com Michael Chandler, porém, ainda não há data definida para o retorno do lutador ao UFC.