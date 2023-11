"Bebia até quase desmaiar", diz Wayne Rooney sobre início de carreira | A TARDE

Wayne Rooney, ídolo do Manchester United e atual treinador do Birmingham, comentou através de um Podcast na Inglaterra sobre o seu problema com o álcool no início da carreira. O ex-jogador afirmou que usava a bebida como uma válvula de escape para os desafios que enfrentava na época, entre eles a pressão da fama.

O treinador disse, durante participação no podcast de Rob Burrow, ex- atleta de rugby, que chegava a ficar dois dias dentro de casa e bebia até quase desmaiar, por não se sentir à vontade de estar com outras pessoas

"Quando eu tinha 20 e poucos anos, passava uns dois dias trancafiado em casa e bebia até quase desmaiar. Não queria estar com as pessoas porque, às vezes, você sente vergonha e que as decepcionou. No final das contas, eu não sabia de que outra maneira lidar com isso, então escolhi o álcool para tentar me ajudar a superar" disse Rooney.

Ligado ao problema com a bebida, no ano de 2017, quando ainda era jogador do Everton, Rooney chegou a cumprir pena por dirigir embriagado e, como punição, precisou cumprir serviços comunitários.

O ex-atleta está ao comando do Birmingham há menos de um mês, quando deixou a MLS, onde comandava o DC United. O clube é o atual 15° colocado da Championship, segunda divisão do Campeonato Inglês. Desde que chegou ao clube, Rooney já sofreu três derrotas e um empate, sem vitórias, até então.