Bia Haddad triunfa na estreia do Masters 1000 de Miami | A TARDE

Publicado quinta-feira, 21 de março de 2024 às 18:51 h | Autor: Agência Brasil ouvir

Tênis: Bia Haddad chega à semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi Classificação veio com vitória sobre a tunisiana Ons Jabeur A classificação veio com uma vitória por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4) sobre a tunisiana Ons Jabeur. A brasileira também está viva na disputa de duplas. - Foto: Bia Haddad / Divulgação