Brasil empata com a Jamaica e está eliminado da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira deu adeus a Copa do Mundo de futebol feminino. Na manhã desta quarta-feira, 2, o Brasil empatou sem gols com a Jamaica e foi eliminada precocemente do mundial. A equipe da técnica Pia Sundhage terminou na terceira colocação do grupo F, com quatro pontos somados. A França terminou a chave na liderança, após vencer o Panamá, enquanto a Jamaica ficou na segunda colocação. A partida sacramentou a despedida de Marta da Seleção Brasileira.

Seleção Brasileira esbarra na defesa jamaicana

O primeiro tempo foi pegado e com raras oportunidades para o Brasil finalizar. A primeira chance foi logo aos quatro minutos. Debinha tenta passar pela marcação e a bola sobra para Marta chutar em cima de Spencer. Aos 10, Rafaelle carrega a bola pelo meio e toca à frente para Debinha, que solta para Marta. A camisa 10 chuta prensado enquanto Ary Borges, livre na segunda trave, se desesperou querendo a bola.

No minuto 20, Debinha recebe pela direita e tenta o passe para Marta dentro da área. A bola escapa da camisa 10, que tenta uma tabela pelo meio. Após um bate e rebate, a bola chega em Tamires, que finaliza rasteiro. Spencer fecha o canto e defende. Aos 38, Tamires finaliza de primeira na bola alçada por Ary Borges e a goleira Spencer defende.

Brasil se desespera e não consegue marcar

No segundo tempo, a Seleção buscou o resultado a todo custo, mas seguiu pecando no último passe a nas finalizações. Aos 10, Luana chuta rasteiro e depois a árbitra pega um toque de mão de Marta. No minuto 18, Adriana avança diante da marcação de Blackwood, mas toca no contrapé de Debinha e Wiltshire corta. Já aos 20, Marta recebe com liberdade na entrada da área e cruza em cima da defesa jamaicana.



A Jamaica assustou aos 35. Shaw escapa com perigo e, mesmo no meio de Kathellen e Tamires, chuta da entrada da área, por cima do gol. Aos 40, Geyse encara a marcação de Blackwood e bate cruzado em cima de Spencer. A melhor chance foi aos 42. Debinha recebe com liberdade pela esquerda, invade a área e chuta em cima de Spencer.



Ficha técnica



Jamaica 0x0 Brasil - 3ª rodada da primeira fase da Copa do Mundo Feminina

Local: Melbourne Rectangular Stadium, Austrália

Árbitra: Esther Staubli

Assistentes: Katrin Rafalski e Susann Küng

Quarta árbitra: Vincentia Amedome



Jamaica: Becky Spencer; Blackwood, Allyson Swaby, Chantelle Swaby e Wiltshire; Sampson, Primus, Drew Spence e Jody Brown; Cheyna Matthews (Tiffany Cameron) Khadija Shaw - Técnico: Lorne Donaldson.



Brasil: Lelê; Antônia (Geyze), Kathellen, Rafaelle, Tamires e Luana (Duda Sampaio); Kerolin, Ary Borges (Bia Zaneratto); Adriana, Debinha e Marta (Andressa Alves) - Técnica Pia Pia Sundhage.