City empata com Atlético de Madrid e vai enfrentar Real na semi

O Manchester City se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Real Madrid graças ao empate em 0 a 0 com o Atlético de Madrid no jogo de volta nesta quarta-feira, 13, depois de vencer por 1 a 0 na partida de ida.

TNT Sports Brasil

A equipe comandada por Pep Guardiola chega entre os quatro melhores da Champions pela segunda vez consecutiva, mas sofreu até o final diante dos jogadores de Diego Simeone, que foram reduzidos a dez no fim da partida após a expulsão do zagueiro brasileiro Felipe nos acréscimos, que recebeu um segundo cartão amarelo.

O líder da Premier League vai enfrentar o Real Madrid, que eliminou o Chelsea na terça-feira.

Após 180 minutos de um confronto de pouco brilho e jogo muito truncado, a classificação acabou sendo decidida com um único gol, o que foi marcado por Phil Foden no Etihad Stadium na semana passada.

Apesar das críticas recebidas pela abordagem ultra-defensiva de Diego Simeone no jogo de ida (onde o Atlético não chutou uma única vez na direção do gol adversário), o técnico argentino também não foi muito mais corajoso em seu estádio, principalmente no primeiro tempo, onde o único lance de perigo foi do City, com um chute na trave do alemão Ilkay Gündogan (30).

No final, Simeone havia conseguido o que queria desde o sorteio colocou seu time diante do City: chegar ao segundo tempo da partida de volta com o duelo em aberto (a um gol de provocar a prorrogação).

À medida que o jogo se aproximava do fim, o Atlético foi avançando suas linhas e com a entrada de todos os seus atacantes (Correa, Suárez, Mateus Cunha, além de Rodrigo de Paul) esteve perto de levar o confronto para a prorrogação.

Griezmann (57), De Paul (70) e Matheus Cunha (86) tiveram chances de marcar, mas uma grande confusão após a entrada que levou à expulsão de Cunha quebrou o ritmo do 'Atleti', que ainda teve uma última chance por meio de Correa (90+12) antes do apito final.

Manchester City 0x0 Atlético de Madrid - Jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões



Estádio: Wanda Metropolitano (Madrid)

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Cartões amarelos: Atlético de Madrid: Felipe (24), Llorente (80), Savic (90+1); Manchester City: Hernández (85), Aké (90+1), Mahrez (90+4), Foden (90+6), Cancelo (90+7)

Expulsões: Atlético de Madrid: Felipe (90+1)

Atlético de Madrid: Jan Oblak - Felipe, Stefan Savic, Reinildo Mandava - Marcos Llorente, Koke (cap) (Rodrigo De Paul 69), Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar (Luis Suárez 82), Renan Lodi (Ángel Correa 70) - João Félix (Matheus Cunha 82), Antoine Griezmann (Yannick Ferreira-Carrasco 69). Técnico: Diego Simeone (ARG)



Manchester City: Ederson - Kyle Walker (Nathan Aké 74), John Stones, Aymeric Laporte, João Cancelo - Ilkay Gündogan (cap), Rodrigo Hernández, Kevin De Bruyne (Raheem Sterling 65) - Riyad Mahrez, Bernardo Silva (Fernandinho 79), Phil Foden. Técnico: Josep Guardiola (ESP)