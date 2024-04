Com desfalque e retorno, Bahia divulga relacionados para o Ba-Vi | A TARDE

Para o duelo diante do Vitória pela primeira partida da final do Campeonato Baiano, o Bahia divulgou a lista com 25 jogadores convocados pelo treinador Rogério Ceni. Com retorno do lateral Santiago Árias, que estava defendendo a Seleção Colombiana, o Esquadrão enfrenta a equipe rubro-negra neste domingo, 31, às 16h, no Barradão.

Além do desfalque de Everaldo, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita, Ceni não poderá contar com Cicinho, Roger e Sidney, que estão em fase de transição física e não foram liberados pelo departamento médico.

Confira a lista:

Adriel, Marcos Felipe e Danilo Fernandes

Gilberto, Arias, Caio Roque e Luciano Juba

Marcos Victor, Marcello, Kanu, Victor Cuesta, David Duarte e Gabriel Xavier

Cauly, Rezende, Thaciano, Yago Felipe, Caio Alexandre, Jean Lucas , Jota, Everton Ribeiro

Ademir, Biel, Rafael Ratão e Oscar Estupinãn