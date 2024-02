Condenado por estupro, Robinho manda mensagem para Daniel Alves | A TARDE

Condenado a nove anos de prisão por ter cometido estupro na Itália, em 2013, Robinho evitou comentar sobre Daniel Alves, que está preso na Espanha pelo mesmo crime e aguarda sentença de julgamento. Em entrevista para a Record TV, o ex-jogador enviou um recado para o lateral.

Sem ter cumprido pena em Milão, Robinho aguarda o desfecho do processo em liberdade no Brasil. O atleta pode ser preso no país, caso o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceite a sentença imposta pela justiça italiana. Já Daniel Alves, está preso na Espanha há pouco mais de um ano.

"Melhor eu não falar nada. Que Deus abençoe o Daniel Alves". O ex-jogador afirmou que está à disposição das autoridades brasileiras. "Pode me procurar, sem problema nenhum", destacou.

Robinho foi condenado em 2017 pelo episódio de violência sexual contra uma mulher albanesa. O crime teria acontecido em uma casa noturna em Milão,no norte da Itália, em 2013. A vítima teria sido embriagada e abusada sexualmente por seis homens. De acordo com a defesa dos condenados, a relação teria sido consensual.

No caso Robinho, as autoridades italianas chegaram a pedir a extradição do ex-jogador, mas o pedido foi negado. O Brasil não extradita seus cidadãos, por isso, a Itália quer que a pena seja cumprida no país.