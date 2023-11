Confronto entre Bahia e América-MG tem horário alterado; Confira | A TARDE

A Partida entre Bahia e América Mineiro, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, programada para domingo, 3, na Arena Independência, passou por uma mudança de horário, após pedido vindo por parte da diretoria do clube tricolor, saindo das 16h para às 18h30.

O ajuste ocorreu para que todas as equipes que lutam contra o fantasma da Série B joguem no mesmo horário. Desta forma, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Santos, Goiás e Fortalezam ouvirão o apito inicial no mesmo instante.

Confira como ficou os jogos da 37ª rodada:

América-MG x Bahia - 18h30 - Arena Independência

Botafogo x Cruzeiro - 18h30 - Nilton Santos

Grêmio x Vasco - 18h30 - Arena do Grêmio

Athletico-PR x Santos - 18h30 - Ligga Arena

Fortaleza x Goiás - 18h30 - Castelão

O Coelho já está matematicamente rebaixado, com 21 pontos e quatro vitórias em 36 jogos. O Esquadrão, por outro lado, segue vivo em busca da sua permanência na Elite do futebol brasileiro, com um ponto a menos que o primeiro time fora da zona. Ainda no primeiro turno, na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu os mineiros por um placar de 3×1, com gols de Cauly, Rafael Ratão e Everaldo.