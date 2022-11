Torcedores caem na animação durante chuva forte no Pelourinho

Uma chuva forte caiu no Largo do Pelourinho, na tarde desta segunda-feira, 28, após o fim do jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022. Mesmo assim, os torcedores continuaram a animação do término da partida.

A segunda amanheceu quente em Salvador e permaneceu no “mormaço” até o início da tarde. Parece até que a chuva esperou a partida acabar para finalmente cair. O Bloco Olodum, que se apresentava durante os intervalos, continou a tocar e levou a animação carnavalesca para o público.

Os torcedores acompanharam ao jogo no telão montado na ladeira mais famosa do bairro. A Seleção Brasileira venceu a Suíça por 1 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas da Copa.

null Isabela Cardoso | Ag. A TARDE