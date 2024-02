Corinthians se aproxima de acordo com treinador português | A TARDE

Horas após demitir Mano Menezes, o Corinthians já tem o nome para assumir o comando técnico do clube. O português Antônio Oliveira, de 41 anos, que estava no Cuiabá nas últimas duas temporadas, tem acordo verbal com a diretoria do clube paulista e está prestes a ser anunciado de maneira oficial. O vínculo será válido até o fim de 2024. As informações são do site ge.globo.

Com as bases salariais e tempo de contrato alinhados entre as partes, o Timão já encaminhou o pagamento da multa rescisória do treinador junto ao Cuiabá, que gira em torno de R$ 1,1 milhão. Para agilizar o processo de regularização do novo técnico, a diretoria alvinegra precisa comprovar o pagamento da multa rescisória de Mano Menezes, avaliada no valor de R$ 9 milhões. O auxiliar Thiago Kosloski estará à beira do gramado no clássico entre Corinthians e Santos, na Vila Belmiro.

Antônio Oliveira está em sua segunda passagem no Cuiabá, onde está desde maio de 2023. Ele tem 36 jogos no Dourado. Por lá, conquistou 16 vitórias, com 10 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 52.3%.

Oliveira foi treinador do Coritiba, em 2023. Anteriormente, dirigiu o time B do Benfica, ainda em 2022, antes de se transferir para o Cuiabá. Entre 2021 e 2020, ele trabalhou no Athletico-PR, onde começou profissionalmente. Ainda em 2020, foi auxiliar técnico de Jesualdo Ferreira no Santos.

Vale salientar que o Corinthians buscou a contratação do treinador Márcio Zanardi, do São Bernardo. O negócio não foi concluído porque o regulamento do Campeonato Paulista não permite que o mesmo treinador dirija dois times na mesma edição da competição.