De finalistas do Baiano, dupla luta para fugir do rebaixamento em 2024 | A TARDE

Após brigarem pelo título em 2021, a expectativa era de uma sequência cada vez mais afirmativa no futebol estadual entre Atlético de Alagoinhas, que levantou o troféu na ocasião e em 2022, e Bahia de Feira, porém a realidade em 2024, é diferente.

As duas equipes entram em campo nesta quarta-feira, 14, para escapar do Z-2 do Baianão. O Carcará é o último colocado com quatro pontos e joga em casa a partida. Já o Tremendão é o penúltimo com cinco pontos a seu favor.

Para sair da zona de degola, o time de Feira de Santana precisa vencer o seu jogo e torcer por insucessos de Itabuna, que entra em campo nesta quarta-feira contra o Barcelona, Jacuipense ou Jacobina. Em caso de empate, o time deve torcer para que o Dragão do Sul ou Leão do Sisal não pontue em seus confrontos.

Itabuna e Barcelona:

Se por um lado o confronto entre Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira movimenta, somente, a parte de baixo do campeonato, o encontro envolvendo as equipes do Sul do estado pode em uma só tacada embolar as zonas de classificação e de rebaixamento.

A Onça Pintada entra em campo ocupando a quarta colocação com 10 pontos e, em caso de vitória, pode chegar a liderança. Para isso precisaria tirar uma diferença de 12 gols de saldo. Uma derrota pode tirar o time do G-4, onde ocupa a última colocação com 10 pontos, mesmo que o Jequié e dois a menos que o Jacobina.

Já o Dragão do Sul vive uma situação antagônica na competição. Ocupa a oitava colocação com seis pontos e caso conquiste os três pontos pode entrar na briga pelo G-4. Só que em caso de derrota ou empate será ultrapassado, caso exista vencedor no encontro entre o Carcará e o Tremendão.