Diretor da Juazeirense revela objetivos do clube para 2024 | A TARDE

O vereador Randerson Leal (PDT), marcou presença no evento que autorizou o início da primeira obra do Novo PAC na Bahia, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 5. O edil também é um dos diretores da Juazeirense, equipe que é uma das representantes da Bahia na Copa do Nordeste.

No último domingo, 4, o Cancão de Fogo entreou na Copa do Nordeste sendo derrotado em casa para o Ceará. Randerson lamentou o revés no Adauto Moraes e revelou os principais objetivos do clube em 2024: conquistar o título inédito do Campeonato Baiano e o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Ele também projeta a equipe na Copa do Brasil de 2025, devido as altas premiações.

"O objetivo da Juazeirense é chegar a final do Campeonato Baiano e conquistar o título inédito para Juazeiro. Assim também como a presença no ano que vem na Copa do Brasil, que é o grande campeonato, o grande charme que atrai os times do interior, porque dá um fôlego financeiro durante o ano todo. No segundo semestre, estamos disputando a Série D, e quem sabe voltar à série C do Campeonato Brasileiro. Estamos participando agora da Copa do Nordeste, que conseguimos conquistar com muita luta, representando o nosso estado na competição", disse o gestor em entrevista ao Portal A TARDE.

Focado, o dirigente já mira o próximo jogo do Cancão de Fogo na Copa do Nordeste e ressaltou o trabalho realizado pela comissão técnica, capitaneada pelo treinador Carlos Rabelo.

"Ficamos tristes, mas de forma nenhuma desanimados, até porque o time jogou bem. Perdemos várias oportunidades, tivemos bola para jogar e enfrentar o Ceará. Perdemos três chances para que fossem concluídas. O futebol é bola na rede. Não aconteceu ontem, mas vamos para a Paraíba encarar o Botafogo. Retomar a confiança, porque a Juazeirense é um time bem montado, a comissão técnica com o Carlos Rabelo está sendo bem trabalhada. Não tenho dúvida nenhuma que nós vamos surpreender e passar mais uma fase da Copa do Nordeste", completou.

A Juazeirense muda o foco para o estadual. O time visita o Atlético na próxima quarta-feira, 7, às 19h15, no Carneirão, em Alagoinhas. A equipe do Norte do estado está na quinta colocação, com oito pontos somados, um a menos que o Vitória, que fecha o G-4.

Pelo Nordestão, o Cancão de Fogo volta a campo no dia 10 de fevereiro, quando visitará o Botafogo-PB, às 19h, pela 2ª rodada.