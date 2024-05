Dorival convoca três e substituto de goleiro para a Copa América | A TARDE

O técnico Dorival Júnior completou a lista de convocados para a Copa América e para os amistosos de preparação contra México e Estados Unidos, marcados para Junho. O zagueiro Bremer, da Juventus, o volante Ederson, da Atalanta, e o atacante Pepê, do Porto, foram os escolhidos. Com a lesão de Ederson, o goleiro Rafael, do São Paulo, foi chamado.

O quarteto completa a lista com os demais jogadores que já tinham sido convocados na última sexta-feira, 17. A ampliação do número de atletas disponíveis foi uma solicitação feita pela CBF e aceita pela Conmebol, em reunião realizada em Bangkok, na Tailândia.

Vale salientar que também a pedido da seleção brasileira, a entidade máxima do futebol Sul-Americano estendeu o prazo para a entrega da lista final de convocados para a Copa América para o dia 15 de junho.

Essa é a primeira convocação do goleiro Rafael, titular do gol do São Paulo. Titular do Manchester City, Ederson esteve fora da primeira convocação de Dorival também por lesão. Dessa vez, ele sentiu dores no osso perto da região do olho.

Outro que está sendo convocado pela primeira vez é o volante Ederson, ex-Corinthians e Fortaleza, que é um dos pilares do meio de campo da Atalanta. Convocado para a última Copa do Mundo, Bremer é novamente lembrado. Já Pepê também esteve na seleção, chamado pelo ex-treinador Fernando Diniz.

Convocados da seleção brasileira para a Copa América 2024:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto)

Zagueiros: Bremer (Juventus), Lucas Beraldo (PSG), Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG)

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Ederson (Atalanta), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vinicius Júnior (Real Madrid)

