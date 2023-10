Em coletiva, Matheusinho afirma que "título é consequência" | A TARDE

"Matheusinho, camisa 10 do Vitória, concedeu entrevista virtual nesta terça-feira, 17. O coringa do Leão, que já atuou em diversas posições do campo, comentou sobre a expectativa para o acesso à Série A e o seu atual momento com o clube, que vem sendo positivo, assim como o dos seus companheiros.

Entretanto, o assunto inicial a ser tratado na coletiva, foi a publicação realizada pro Matheusinho nas redes sociais, onde o mesmo dizia já ter cogitado encerrar a carreira. Perguntado sobre o motivo, o Coringa do Vitória afirmou que foi muito difícil chegar onde chegou, já que foi muito desacreditado durante o inicio da trajetória no futebol

"Ali foi um desabafo pessoal que eu tive, porque desde criança foi muito difícil para mim. Desde os treze, quando eu saí de casa, muitas pessoas falaram que eu não conseguiria, por eu ser baixo, ter pouca estatura e eu superei todas as expectativas." Disse o meia-atacante

"Como eu falo sempre, eu vim com a oportunidade da minha carreira, então ali foi mais um desabafo. Dizer que eu consegui e que eu estou jogando em um grande clube, eu estou muito feliz por isso e pelos jogos que eu estou fazendo aqui. Agora é continuar para conquistar os objetivos do clube", completou o camisa 10.

O Vitória é líder da Série B com 61 pontos, cinco a mais que Sport e Atlético Goianiense, respectivos segundo e terceiro colocado. Na última rodada, o clube pernambucano empatou com o Juventude, 4° colocado com 55 pontos, o resultado beneficiou o clube baiano, que se aproxima cada vez mais do título. Matheusinho, apesar de ter comentado que assistiu a partida, segue focado nos treinos e no confronto diante do Sampaio Correia, atual 13°, que acontecerá na sexta-feira, 20.

"Vi sim, mas a gente só depende da gente, então temos que trabalhar durante a semana, nos preocupar com o Sampaio Correia, que é o mais importante, é dar um passo de cada vez” Disse o jogador

Na vitória diante do Guarani por 2x0, os gols foram marcados por Leo Gamalho e Wagner Leonardo. Desta forma, o Leão da Barra consegue se aproveitar das melhores características dos seus atletas, sejam eles de ataque ou de defesa. Já nos últimos cinco jogos, o clube conseguiu balançar as redes quatro vezes com atacantes. Perguntado sobre o bom momento dos companheiros, Matheusinho afirmou estar feliz com o entrosamento

"Acredito que sim, a gente tá tendo um entrosamento sobre quem entra, quem sai jogando, quem não sai jogando, e quando entra, entra bem e acaba ajudando a nossa equipe. Mas acredito que não são só os atacantes, a defesa também vem ajudando bastante com gols, então a gente fica muito feliz por isso"

Com o acumulo de bons resultados, o clube se aproxima da volta para a Serie A, campeonato que não disputa desde 2018, precisando de mais três vitórias em seis jogos para carimbar de vez a vaga. Apesar do momento de inquietação, desejando comemorar de vez a vaga, Matheusinho afirma estar levando com tranquilidade

“A gente não tem ansiedade, estamos levando com muita tranquilidade, trabalhando bastante com um passo de cada vez, tentando seguir o planejamento do clube para conquistar o objetivo, que é o acesso, e o título, que é a consequência." afirmou o jogador

O camisa 10 finalizou a entrevista garantindo dar o seu máximo para melhorar e avaliando as suas atuações de forma positiva, assim como a do restante do elenco

"Eu estou me doando ao máximo durante os treinamentos, durante os meses que eu estou aqui, para conseguir melhorar e acredito que eu estou indo em uma crescente bem, então eu sigo com humildade com os pés do chão e fico muito feliz por estar aqui e pelos meus companheiros muito feliz pelas minhas atuações" Concluiu Matheusinho

O Vitória entra em campo na próxima sexta-feira, 20, às 19h, contra o Sampaio Correia. A partida será valida pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e acontecerá no Estádio do Castelão, em São Luís, no Maranhão