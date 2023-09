"A gente fica indignado", diz Ademir após empate com o Vasco

O Bahia frustrou os mais de 45 mil torcedores na Arena Fonte Nova ao empatar por 1 a 1 o confronto direto contra o Vasco da Gama, válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol Tricolor na partida, o atacante Ademir comentou sobre a mudança de postura adversária no segundo tempo, com as entradas de Marlon Gomes, Payet e Sebastián Ferreira nos lugares de Praxedes, Serginho e Gabriel Pec. O adversário empatou logo aos 18 minutos.

"A gente fica indignado. Trabalhamos todos os dias em prol do triunfo. E hoje, no segundo tempo, o time do Vasco fez substituições que mudaram a forma de jogar deles. Passaram a ter mais bola e ficamos um pouco perdidos na marcação. Faltou um pouco de inteligência da nossa parte, de entender o que estava acontecendo, se fechar mais para eles não criarem oportunidades. Já passou, agora é ter a cabeça no lugar, trabalhar nesses próximos dias de data Fifa pra não cometer esses erros que a gente cometeu hoje", explicou o camisa 7 na zona mista.

Ademir marcou seu segundo gol no Brasileirão. Feliz com o tento marcado, o atacante espera continuar com o bom nível de atuação individual.

"Importante estar ali, posicionado. É um gol que traz mais confiança para mim. Já tem um tempo que estava sem para marcar. Já estava ansioso pra acontecer. No último jogo tive uma oportunidade, não fiz. Mas, hoje, graças a Deus, consegui. Agora é continuar nessa crescente que é desde quando cheguei tenho esse objetivo de chegar em atuações de alto nível. Estou buscando a cada jogo isso", comentou.

O próximo compromisso do Esquadrão de Aço será fora de casa, no próximo dia 14 de setembro, contra o Coritiba, outro adversário que luta para escapar da zona do rebaixamento. Ademir ressalta que o objetivo da equipe é pontuar.

"Jogo importante, vamos para vencer. Creio que, se não der para vencer, temos que pontuar. E em casa temos que vencer os jogos. Que é importantíssimo somar pontos em casa e lutar pra ganhar fora de casa. Sempre jogar pra ganhar. Esse é o nosso foco", concluiu.