Caio Alexandre avalia momento no Bahia: "O desempenho tem sido bom" | A TARDE

Uma das novidades do Esquadrão de Aço para a temporada 2024, o meia Caio Alexandre concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 23, no CT Evaristo de Macedo. Inicialmente, o camisa 19 comentou sobre sua adaptação ao clube e elogiou a fiel torcida torcida.

“Uma sensação maravilhosa. Fui muito bem recebido, peguei um grupo muito bom, uma comissão muito boa, uma torcida maravilhosa que tem nos apoiado, lotando a Fonte Nova. Eu acho que isso é muito importante para a carreira de um jogador”, disse inicialmente.

Caio Alexandre vestiu a camisa azul, vermelha e branca em nove oportunidades em 2024, com um gol marcado e duas assistências. Ele avalia positivamente seu início de temporada e espera ter um bom ano no Bahia.

“Acho que o desempenho tem sido bom. O começo da temporada é muito positivo. Tenho cada vez mais… Me entrosando com meus companheiros, acho que isso é importante. Fazendo bons números, conseguindo fazer gol, assistência. Acho que é um começo de ano ainda. Tenho que mostrar muito com a camisa do Bahia. Acho que, como eu te falei, é um começo positivo. A gente pode sonhar com grandes números na temporada e levar ao Bahia a grande conquista, que é o meu principal objetivo. Fazer um grande ano, acho que isso me aproxima um pouco disso”, explicou.

Após golear fora de casa o Moto Club por 4 a 0 na Copa do Brasil, o Tricolor volta as atenções para o Campeonato Baiano. A equipe viaja até Juazeiro e encara a Juazeirense neste domingo, 24, às 16h, no Adauto Moraes, pela penúltima rodada da primeira fase do estadual. Caso derrote o líder do Baianão no Norte do estado, o Bahia retoma a ponta.

“Como falei, estamos prontos. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo lá. A gente sabe que precisamos dar o nosso melhor, fazer um jogo compacto. Sabemos da dificuldade do campo que vamos encontrar lá. A gente tem que ter uma solução e resolver o problema que vamos encontrar. Acho que um triunfo lá nos aproxima muito de uma classificação. Então a gente tem que estar pronto para não deixar para a última rodada e tentar resolver o nosso caminho dentro desse jogo contra o Juazeiro”, finalizou.