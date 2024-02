Carro de jogador do Bahia é recuperado em Vilas do Atlântico | A TARDE

O carro do volante Rezende, jogador do Bahia, foi recuperado no início da tarde deste domingo, 4, em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A informação foi divulgada através de nota pela Polícia Militar (PM-BA).

De acordo com as equipes, os agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) para averiguar uma denúncia de veículo abandonado na Rua Paulo Rosa. No local, os PMs fizeram buscas e localizaram o carro, que após consulta foi constatado que se tratava do veículo roubado na noite anterior.

O roubo foi informado nesta manhã, pela esposa do jogador, Letícia Miranda. No post, Leticia informou que Rezende estava com os filhos no momento do crime e os criminosos levaram seu celular e um carro que eles tinham alugado, modelo Peugeot 208. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

"Júlio foi assaltado, desconsiderem qualquer mensagem. Estava ele com as crianças, mas estão todos bem. Gente, ele foi assaltado em Vilas do Atlantico. Em frente a escola Mendel...Levaram o carro que tínhamos alugado. Peugeot 208 BRANCO - RVN7J42", postou Letícia.



O veículo foi apresentado à 23ª Delegacia Territorial para registro da ocorrência e os pertences da vítima foram enviados para 52ª CIPM, onde o condutor fará a retirada.