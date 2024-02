Elenco do Bahia inicia preparação para o clássico Ba-Vi | A TARDE

Após o triunfo por 3 a 0 contra o América-RN pela Copa do Nordeste, o elenco do Bahia muda o foco e pensa no clássico Ba-Vi, marcado para este domingo, 18, às 16h, no Barradão, válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano 2024.

O grupo inciou as ativiades desta sexta-feira, 16, com exercícios de ativação. Os jogadores que atuaram contra os América-RN seguiram com atividades aeróbicas na academia do clube. O restante do grupo foi para o campo 2 do CT Evaristo de Macedo, onde executaram um trabalho técnico tático.

O Esquadrão conclui a preparação neste sábado, 17, na Cidade Tricolor, no turno da manhã. Em seguida, o grupo entra em regime de concentração. O time azul, vermelho e branco lidera o Baianão, com 13 pontos somados.