"Espero defender o Bahia de uma forma digna", diz Emerson Ferretti | A TARDE

Ex-goleiro, comentarista esportivo e ídolo da torcida Tricolor, Emerson Ferretti confirmou sua candidatura a presidência do Bahia na noite da última terça-feira, 31. Sem estar ligado a nenhum grupo político, ele fará sua candidatura com uma chapa independente e terá Paulo Tavares como vice. A eleição está marcada para o dia 2 de dezembro de maneira online e presencial, na Arena Fonte Nova.

Emerson que foi gestor do tradicional Ypiranga por oito anos, acredita que essa experiência prática aliada aos estudos em gestão esportiva são de suma importância. Identificado com o clube, ele fala da motivação e sobre o desafio de ajudar o Bahia administrativamente.

"Sentimento é de alegria de ter dado esse passo que já estava pensando e me preparando há alguns anos, estudando muito e dentro dos meus trabalhos todos relacionados a gestão esportiva e ao esporte, sempre pensando em encarar desafios maiores. Assumir o Bahia é um desafio e uma responsabilidade grande. Tenho plena consciência disso. Me preparei, estudei muito, tenho ideias para colocar em prática. Espero muito poder defender o Bahia de uma forma digna e com qualidade enquanto atleta, só que de outra forma. Alegria e orgulho em poder defender o nosso Tricolor novamente", disse Ferretti em entrevista ao Portal A TARDE.

O primeiro candidato a oficializar candidatura à presidência foi o atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, do grupo 100% Bahêa. Também confirmaram participação no pleito para o triênio 2024-2026, o radialista e conselheiro Jaílson Baraúna, que faz parte do grupo Mais um Bahêa (MUB), e o ex-presidente Marcelo Santana, que esteve à frente do Bahia entre 2015 e 2017, da chapa 'Do Povo o Clamor'.