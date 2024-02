Expectativa para temporada fica lá no alto entre os tricolores | A TARDE

O momento que vive o Tricolor de Aço tem deixado a torcida livre, leve e solta. Dado que desde que o time principal estreou no Campeonato Baiano a equipe acumula cinco triunfos consecutivos, feito que não acontecia desde 2022, não é para menos.

Nas ruas e nas redes sociais, a massa vermelha, branca e azul se mostra extremamente empolgada. Camisas com a frase “Fuja do Bahia!” estampada, por exemplo, são facilmente avistadas na Fonte Nova. No perfil oficial do clube no Instagram, a publicação sobre o triunfo por 5 a 0 na última rodada do Baianão estava cheia de comentários animados.

“Yago Felipe x Toni Kroos, só o tempo dirá quem foi melhor” e “O crime que o Bahia cometerá no dia 18 [no Ba-Vi] será algo jamais visto no cenário baiano” foram algumas das mensagens com maior quantidade de curtidas.

Logicamente, isso se reflete nas arquibancadas. Desde o início do Estadual, o que é visto nos jogos onde o Esquadrão tem o mando de campo é um verdadeiro esquadrão de apoio ao clube, que tem se tornado um 12° jogador durante toda a partida.

Cautela

Quem está diariamente com o elenco, o ‘professor’ Ceni, diferentemente dos adeptos, segue um discurso um tanto quanto mais pé no chão. Na última rodada a equipe mais uma vez fez cinco gols em um único jogo, mesmo assim, o treinador, em entrevista coletiva após o jogo, falou sobre o que ficou faltando aos seus comandados.

“Primeiro tempo a gente deixou um pouco a desejar. Tentamos jogar como foi contra o Bahia de Feira, um pouco diferente dos outros jogos por ter três atacantes. Não conseguimos achar o último passe, até por não ter um camisa dez em campo. No segundo tempo mudou. [...] Mas fizemos cinco gols e chegamos aos 13 pontos. É importante porque vai chegando na reta final do campeonato. Hoje fizemos nosso trabalho bem feito. Saímos satisfeitos, mesmo com o primeiro tempo um pouco abaixo do que a gente espera”, disse o técnico.

Ceni também fez questão de falar sobre a empolgação que vive a torcida e o apoio efusivo que ela tem mostrado ao clube, lotando sempre a Fonte Nova mesmo contra adversários pouco tradicionais.

“Temos que ter calma. Temos uma ou outra carência que precisamos ajustar. Por outro lado fico feliz pela presença do torcedor. Mas temos que estar preparados que não é sempre que teremos superioridade sobre os adversários”, acrescentou.

O que incrementa a situação posta é que o próximo jogo, que encerra a sequência de três jogos seguidos dentro de casa, é contra o maior rival do tricolor. O Vitória, que mesmo estando só a três pontos do Tricolor, não vive momento tão bom quanto o Bahia. Para os torcedores, essa é a oportunidade perfeita para o time conseguir um triunfo emblemático fora de casa.

Cara nova

Quem pode colocar um tempero a mais nessa boa fase que vive o Superman Tricolor é um atacante estrangeiro: Oscar Estupiñan, que acumula passagens pelo futebol europeu em clubes como Vitória Guimarães-POR, Hull City-ING e, mais recentemente, Metz-FRA,

Ontem o colombiano chegou à Salvador para assinar junto ao Grupo City o empréstimo que valeria até o final da atual temporada — com possibilidade de compra ao final do período. O jogador tem 27 anos e, na última temporada, marcou 27 gols em 70 partidas disputadas. Estupinãn chega para fazer frente à titularidade de Everaldo, que divide opiniões na torcida tricolor.