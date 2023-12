Grupo City deve investir R$ 320 milhões no Bahia, diz Ferretti | A TARDE

O presidente eleito do Bahia, Emerson Ferretti, afirmou que o Grupo City, responsável pelo futebol do clube após comprar a Sociedade Anônima do Futebol, irá investir R$ 320 milhões. Eleito para presidir a associação no triênio 2022-2024, ele tem como uma de suas funções fiscalizar as contas do clube.

“O Grupo City já sinalizou um investimento muito maior para 2024, R$320 milhões. É muito dinheiro. A capacidade que eles têm de investimento é muito grande, e isso vai mudar o patamar do Bahia, com certeza. Então, um primeiro ano de aprendizado, que o torcedor sofreu bastante, poderia ter acontecido o rebaixamento. Mas deu tudo certo”, disse em entrevista ao PodZé na segunda-feira, 11.

"O Grupo City já sinalizou um investimento muito maior para esse ano de 2024, no Bahia, de R$ 320 milhões."



- Emerson Ferretti, presidente do Bahia, em entrevista ao Bnews



O Grupo City assumiu o Bahia neste ano, com o clube na Série A, investiu mais de R$ 100 mlhões em contratações, mas não conseguiu dar o salto esperado, lutando contra o rebaixamento e se salvando apenas na última rodada.

“Mas pro ano que vem os investimentos vão ser maiores, o aprendizado com o que não deu certo também. E a tendência é que o futebol do Bahia dê mais alegrias ao seu torcedor”, falou Emerson.

Mal acabou o Brasileirão e o mercado da bola já está aquecido para o Bahia, com esse possível grande investimento. Conforme o jornalista André Hernan, o Tricolor fez uma consulta ao meia Jean Lucas, ex-Monaco (França) e que foi rebaixado com o Santos. Já o ge informou que outra negociação é pelo retorno do volante Gregore, que deixou o clube em 2020.