Ingressos para Juazeirense e Bahia passam por problema de logística | A TARDE

Juazeirense e Bahia fazem confronto importante e que vale a liderança do Baianão 2024. O jogo está marcado para o próximo domingo, 25, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela penúltima rodada da primeira fase do estadual. Inclusive, a carga de ingressos para esta partida passa por um problema de logística.

De acordo com a assessoria de comunicação do Cancão de Fogo, as entradas, que são enviadas de Salvador a Juazeiro, passaram por dificuldades em relação ao transporte, o que gerou atraso nas vendas que começariam nesta quarta-feira, 21. A comercialização dos bilhetes será iniciada nesta quinta-feira, 22, a partir das 9h, nas bilheterias do Adautão.

Os valores dos ingressos causaram chateação por parte dos torcedores. Até o próximo sábado, 24, véspera da partida, as entradas custam R$ 40. No dia do jogo, os valores aumentam para R$ 80.

No último jogo da Juazeirense no Adautão pelo estadual, os ingressos eram vendidos por R$ 20 em preço único. Em comparação no compromisso diante do Vitória pelo Nordestão, com o Cancão sendo mandante, o preço na ocasião foi de R$ 25.