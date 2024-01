Jean Lucas sobre vir para o Bahia: “O melhor lugar seria aqui” | A TARDE

O volante Jean Lucas foi apresentado como novo jogador do Bahia. O atleta de 25 anos assinou até 2028 com o Esquadrão. Revelado pelo Flamengo, ele disputou o último Brasileirão com a camisa do Santos, que acabou rebaixado para a Série B.

A entrevista coletiva ocorreu nesta quinta-feira, 11, no CT do Manchester City. Inicialmente, Jen comentou sobre a escolha pelo Bahia. O projeto apresentado e o apoio da família o fizeram vir para o tricolor.

“O projeto que o Bahia me apresentou com o Grupo City me interessou muito. Tomei essa decisão com a minha família e acho que o melhor lugar seria aqui”, disse.

Motivado, o meio-campista falou da motivação em vestir a camisa azul, vermelha e branca. Ele pontuou que a titularidade virá com o passar do tempo.

“Qualquer lugar do meio de campo que me colocarem estarei disposto a fazer o meu melhor, para a gente estar ganhando os jogos. A titularidade vai acontecer naturalmente, trabalhando todos os dias no treinamento, pois tem excelentes jogadores aqui. Com o tempo vamos conquistando o nosso espaço”, comentou.

A contratação de Jean Lucas pelo Esquadrão teve o aval do técnico Rogério Ceni. O jogador revelou que recebeu uma ligação de Rogério Ceni e falou do privilégio em poder trabalhar com o comandante.

“É sensacional estar ao lado de um cara vitorioso e que venceu muito na vida. Muito bom estar com pessoas vitoriosas e isso foi uma das coisas que me fizeram estar aqui. Ele me ligou sim. A gente conversou nas férias. Sabia do interesse, ele conversou comigo e mostrou o que queria fazer comigo na equipe. Abracei a ideia e espero ser muito feliz ao lado dele”, falou.

O Esquadrão desembolsou 4,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 24,2 milhões de reais na nossa moeda, o que se configura a maior venda do futebol nordestino. Pego de surpresa com a informação, Jean se mostra feliz e ciente da responsabilidade que tem.

“Não estava sabendo disso. Tem que perguntar ao Cadu [Santoro]. Fico muito feliz. É uma responsabilidade muito grande. Tenho 25 anos e já aconteceram muitas coisas na minha vida. Estou pronto para tudo”, explicou.

Jean Lucas estava disputado no mercado. O Internacional demonstrou interesse em sua contratação, porém o projeto apresentado foi determinante para escolher o Bahia. Ele também comentou das polêmicas envolvendo a imprensa gaúcha, que desmentiu o interesse do jogador em vir para Salvador.

“As coisas acontecem. Sabemos da grandeza do Inter. Fico feliz com o interesse do Inter, mas o projeto que o Bahia me apresentou foi sensacional. É um projeto de carreira. Isso me fez tomar a decisão com a minha família. Estou muito feliz de estar aqui”, comentou.

“Sabemos que o Bahia já é muito grande antes do Grupo City. Agora com o Grupo City será muito maior, pois vai fazer um projeto para transformar o Bahia em um dos maiores clubes do Brasil. Isso nunca aconteceu. As pessoas falam. A internet é muito boa, mas também às vezes é muito ruim, pois as pessoas falam coisas e isso não aconteceu. Quando soube do interesse de vir para cá fiquei muito feliz, porque o Bahia é o maior do Nordeste. Estou muito feliz de estar aqui”, completou.

Jean Lucas acumula passagens em clubes da França, como o Lyon. Ele disse não sentir saudades do frio europeu e elogiou Everton Ribeiro e Cauly. O meio-campista acrescenta que chegou para completar o elenco tricolor.

“Está muito frio. Não estava com saudade do frio. Está sendo especial estar baque com o elenco. O que posso agregar é dar qualidade, intensidade no grupo. Sei que tem excelentes jogadores como Everton Ribeiro e o Cauly. Estou vindo para ajudar, somar e pra gente fazer um grande 2024”, concluiu.