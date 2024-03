Jogadores do Bahia celebram importante triunfo diante do Ceará | A TARDE

O Bahia venceu o Ceará fora de casa e de virada por 2 a 1, na noite da última quarta-feira, 6, na Arena Castelão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Esquadrão de Aço é o líder geral do regional e consequentemente do grupo B da competição, com 12 pontos somados.

Após o jogo, os atletas tricolores concederam entrevista ao Canal do Puco. O volante Caio Alexandre comemorou mais um triunfo fora de casa na temporada e destacou o equilíbrio do time para reverter a desvantagem. O camisa 19 já foca as atenções para o jogo contra o Jequié, pela semifinal do Campeonato Baiano. A partida no interior do estado será neste sábado, 9.

"Grande triunfo. Um jogo complicado contra uma grande equipe. Encontramos dificuldades no início e tomamos um gol muito cedo. Tivemos maturidade, conseguimos equilibrar bem o jogo e tomar o controle das ações, empatar e logo no final do jogo, virar. Um triunfo importante para manter a liderança. Sabemos que temos que cuidar mais do nosso momento para que a gente possa manter essa liderança, porque leva a vantagem para o mata-mata da Copa do Nordeste. Sábado temos uma semifinal, primeiro jogo, num campo difícil. A partir de amanhã mudar o foco para esta semifinal", disse o meio-campista.

Para o volante Jean Lucas, o time azul, vermelho e branco foi determinado diante de um adversário historicamente difícil em seus domínios. O meio-campista espera que a boa fase seja mantida no jogo contra o Jequié.

"Acho que é sempre bom estar vencendo. Graças a Deus a gente se impôs desde o início do primeiro tempo. Tomamos o gol muito cedo, mas não abaixamos a cabeça. Conseguimos o gol de empate com o Everaldo. Construímos bastante na primeira etapa, mas infelizmente não conseguimos o resultado. No segundo tempo fomos muito bem com a posse de bola. São cinco triunfos e agora é dar continuidade no trabalho e sábado temos uma decisão para vencer", pontuou.