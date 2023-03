Marinho recebe proposta e pode ser novo contratado do Bahia

Em busca de reforços mais experientes para o Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia fez uma proposta para contratar o atacante Marinho, do Flamengo, que não está sendo utilizado pelo técnico Vítor Pereira. A informação foi dada inicialmente pelo radialista Márcio Martins, da Rádio Itapoan FM e confirmada pelo Portal A TARDE.

Apesar do clube não se pronunciar em relação a negociações, o atleta se encaixa no perfil descrito pelo técnico Renato Paiva durante coletiva realizada no pós-jogo do empate entre Bahia e Vitória, partida realizada no último domingo, pela Copa do Nordeste.



"Quando chegarmos ao início do Brasileiro, certamente vão estar aqui uns três ou quatro ou cinco jogadores experientes. O nível vai subir", projetou o treinador do Tricolor.

Marinho, de 32 anos, foi contratado pelo Flamengo em 2022 e acumula passagens pelo Internacional, Paraná, Náutico, Ceará, Cruzeiro, Vitória, Changchun Yatai (China), Grêmio e Santos. No Rubro-Negro Baiano, o atacante fez sucesso em 2016, com 21 gols e seis assistências. Em 2020, ele ganhou o prêmio de melhor jogador da América do Sul, quando levou o Peixe a final da Libertadores, marcando 24 gols e dando 8 assistências na temporada.

Até o momento o Esquadrão contratou 14 atletas; o goleiro Marcos Felipe; os laterais Cicinho e Chávez; os zagueiros Raul Gustavo, Kanu, David Duarte e Marcos Victor; os meias Acevedo, Diego Rosa, Cauly e Yago Felipe e os atacantes Biel, Everaldo e Kayky.