"Não vamos ter outra oportunidade", diz Marcos Felipe sobre o Caxias | A TARDE

O Bahia disputa, nesta terça-feira. 12, contra o Caxias, uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A partida é eliminatória pode ser definida por meio de penalidades, caso termine empatada.

Titular do Bahia nas copas, o goleiro Marcos Felipe concedeu entrevista coletiva nesta segunda, 11, e se mostrou preparado para a partida decisiva.

“Nos preparamos de todas as formas nos treinamentos, seja no campo e nos vídeos. Sabemos que qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Vamos procurar estar preparados fisicamente, psicologicamente, com tudo que o professor Rogério passa para nós”, contou o goleiro.

Apesar da maratona de jogos, muitos deles de caráter decisivos, Marcos Felipe entende a importância do duelo contra o Caxias, assim como a dificuldade do adversário, que não perde há cinco jogos.

“Sabemos que temos que viver jogo a jogo, temos um adversário muito difícil amanhã. Temos que estar preparados se chegar o resultado adverso, que nem sempre dá para ganhar. Temos que estar preparados, mas vamos entrar confiantes para o jogo de amanhã e conseguir mais um triunfo”, concluiu.

O confronto entre Caxias e Bahia está marcado para as 21h30 desta terça-feira, 12, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Quem vencer garante a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, qualquer empate leva a decisão para disputa de pênaltis.