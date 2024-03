'Pivetes de Aço' participam de atividade cultural no CT; confira | A TARDE

Na evolução em curso na estrutura do Bahia, valores como educação, cultura e aprendizado são pilares essenciais no crescimento dos jovens atletas. Na última terça-feira, 12, os jogadores do Sub-15 desfrutaram de uma experiência literária e cultural no auditório do CT Evaristo de Macedo, conduzida por Eliane Fittipaldi, Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo.

“No Brasil, mais da metade dos nossos jovens na faixa de 15 anos não têm o nível básico de proficiência em leitura, segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Entre eles, o Nordeste e o Norte têm um problema mais sério. Sendo a raiz deste problema a desigualdade social, que se agravou durante a pandemia. Segundo o PISA, somos o segundo território mais desigual, entre os 79 participantes do exame”, afirmou a Doutora.

“Não ter conhecimento e habilidades essenciais para a vida social e econômica, e o Brasil também vai mal nas áreas de ciência e matemática, é não ter boas oportunidades no mercado de trabalho e não participar plenamente da sociedade. Pensando nestes dados, nós decidimos oferecer ao Bahia este programa de leitura crítica para formar cidadãos mais conscientes e participativos na sociedade. Nossa ideia é fazer com que este grupo de garotos goste de ler, provocar neles o prazer da leitura, assim como outras artes. Será um esforço, mas que será muito providencial para a garotada do Bahia. É um dever nosso como sociedade e o clube está bastante consciente de suas responsabilidades”, explicou Eliane Fittipaldi.

A atividade realizada com os jovens atletas do Bahia nesta terça-feira teve como propósito integrá-los à experiência da leitura, à cultura e à expansão de conhecimentos. O clube compreende que um jogador culturalmente mais instruído tem potencial para elevar seu desempenho no campo, além de se tornar um cidadão mais completo.

Esta iniciativa cultural é fruto da colaboração da Dr.ᵃ Eliane Fittipaldi, do Diretor do Museu de Arte Contemporânea da Bahia e Curador dos museus de Arte da Bahia, de Arte Moderna da Bahia e do Esporte Clube Bahia, Daniel Rangel, em conjunto com o Departamento de Desenvolvimento Humano das categorias de base do clube.



“Aqui no Bahia, estamos comprometidos em proporcionar não apenas um desenvolvimento esportivo, mas também um crescimento pessoal e cultural para os nossos jovens atletas. A atividade desta terça trata-se de um projeto maior, iniciado no ano anterior e que segue sua continuidade junto aos atletas das categorias de formação. Essa atividade literária é apenas uma das muitas iniciativas que temos para melhorar a formação dos nossos Pivetes de Aço”, disse a Gerente do Departamento de Desenvolvimento Humano das categorias de base, Annie Kopanakis.