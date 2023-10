Por suspensão, Kanu é desfalque para o jogo contra o Goiás | A TARDE

O técnico Rogério Ceni terá um desfalque certo para o confronto direto contra o Goiás. O zagueiro Kanu foi expulso no jogo contra o Flamengo realizado neste sábado, 30, no Maracanã. Com isso, o defensor Tricolor terá que cumprir suspensão automática.

O lance ocorreu logo aos seis minutos do segundo tempo. Victor Hugo recua mal para Marcos Felipe com um passe errado. Gerson toma a frente, vai em direção ao gol e é parado com falta de Kanu. O capitão do Bahia teve o cartão amarelo anulado após análise do VAR e é expulso de campo.

A tendência é que o cria da base Gabriel Xavier, que entrou no decorrer da partida no Rio de Janeiro, seja o titular na partida em Goiânia.

O duelo contra o Goiás está marcado para o próximo sábado, 7, às 16h, no estádio da Serrinha, na capital goiana. O Esquadrão de Aço segue na 17ª colocação, com 25 pontos somados em 25 jogos disputados.

O time azul, vermelho e branco pode cair uma posição na tabela, caso o Santos derrote o Vasco.