Terceiro cartão amarelo tira Gilberto e Kanu de jogo contra o Grêmio | A TARDE

O técnico Rogério Ceni ganhou dois novos desfalques para o próximo jogo do Bahia, pela 32ª rodada do Brasileirão. Gilberto e Kanu receberam o terceiro cartão amarelo no triunfo de 1 a 0 sobre o Fluminense e cumprirão suspensão automática no confronto contra o Grêmio, às 19h30 de sábado, 4.

Com o desfalque do lateral-direito, Ceni deve optar por Cicinho, que era o titular antes da chegada de Gilberto e começou entre os onze na derrota para o Palmeiras, na 30ª rodada. Além dele, o atacante Vitor Jacaré pode ser improvisado na ala direita.

Já na zaga, Gabriel Xavier deve ser o escolhido, mas David Duarte e Marcos Victor também aparecem como opções para atuar no lado direito da zaga, ao lado de Vitor Hugo.

Rogério Ceni terá três dias de preparação para definir a equipe que vai encarar o Grêmio em Porto Alegre. Momentaneamente, o Bahia ocupa a 13ª posição com 37 pontos, cinco a mais que o Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento.