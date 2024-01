Thaciano comenta sobre titularidade em 2024: "Deixo para o Rogério" | A TARDE

O volante Thaciano concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 15, em Manchester. Com a manutenção da base da equipe, ele crê que o desempenho da equipe será satisfatório

"Sem dúvida. A gente sabe da manutenção da equipe que ficou e de jogadores de qualidade que estão chegando e vem pra aumentar ainda mais essa qualidade de grupo. Nosso pensamento é forte, pra frente para que a gente possa alcançar os objetivos no fim da temporada", explicou.

Thaciano atuou como volante, meia, atacante e até de zagueiro quando precisou. Ele comentou sobre sua polivalência e da confiança dada por Rogério e pelos companheiros de equipe para a execução de diferentes funções.

"Acho que nos clubes que passei de início sempre falei da minha posição e terminei sempre atuando em outras. Eu me sinto bem. Primeiro tendo respaldo do treinador e a confiança dos meus companheiros facilita. Estou aqui pra ajudar o Bahia e ao grupo pra aquilo que eu servir de melhor e ajudar a equipe", disse.

"Vai da parte do treinador. Ele tem confiança em mim e faço o que ele me pede no treino. Eu dou o meu melhor. De posição e de outras coisas, é com o Rogério. Sabemos que temos um grupo bom, mas essa questão de posição é com Rogério", completou.

Com a equipe reforçada, as perspectivas para 2024 são boas no Bahia. Thaciano falou de suas metas pessoais e das expectativas para a temporada que está prestes a começar.

"Sempre as melhores. Sabemos do time que está sendo montado e da equipe que continua aqui. A gente espera fazer uma boa campanha nesse primeiro semestre. Sabemos que é importante começar bem e depois tem o Campeonato Brasileiro que é muito forte. Primeiro focar no primeiro semestre, fazê-lo bem e depois dar sequência na temporada", revelou

Com as chegadas de Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, a briga pela titularidade no meio de campo do Bahia será intensa. Com ótimas opções no elenco, Thaciano deixa a responsabilidade da escalação para Rogério Ceni resolver.

"Deixo para o Rogério. É sempre bom ter peças assim, jogadores de muita qualidade. Aí deixo com Rogério. Ele quebra a cabeça ali. Isso é muito bom, pois qualifica muito o grupo e deixa um nível muito alto"

Thaciano avaliou como tem sido essa primeira semana de trabalho no Centro de Treinamento do Manchester City, na Inglaterra.

"Muito boa. Pessoalmente a gente cresce e vê o outro lado e a estrutura também. O Grupo City sempre passou pra gente que aqui é a nossa casa, de instalações de tudo. Estamos tirando o máximo de proveito. Estamos aproveitando bem para levarmos para a nossa vida", concluiu