Torcedores do Bahia cobram atletas em embarque do time

A delegação do Bahia embarcou para Goiânia no fim da tarde desta sexta-feira, 6, e ao chegar no aeroporto internacional de Salvador, foi recepcionada por alguns torcedores que protestaram contra a má fase da equipe no Brasileirão. Cerca de 20 pessoas cobraram atletas, comissão e diretoria bons resultados dentro de campo.

Na zona de rebaixamento, o Bahia somou apenas 25 pontos em 25 rodadas e tem pela frente um jogo decisivo contra o Goiás, que é o primeiro time fora do Z-4 com dois pontos a mais. A bola rola a partir das 16h deste sábado, 7, no estádio da Serrinha.





Reprodução | Redes Sociais