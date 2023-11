Vídeo: Companheiro de ex-Bahia, jogador ganês morre durante partida | A TARDE

A partida entre Egnatia e Partizani, pelo Campeonato Albanês, neste sábado, 11, foi interrompida por uma tragédia. O atacante ganês Raphael Dwamena, de 28 anos, que tem histórico de problemas no coração, desmaiou em campo e acabou não resistindo. Ele atuava no Egnatia, ao lado do volante brasileiro Fernando Medeiros, que passou pelo Bahia em 2019.

O ganês já havia passado mal durante um jogo em 2021, quando era jogador do Blau-Weiss, da Áustria, mas sobreviveu graças a um desfibrilador implantado no coração - semelhante ao que Eriksen, do Manchester United, possui.

Em 2017, quando estava prestes a assinar com o Brighton, da Inglaterra, foi detectada uma arritmia cardíaca durante exames médicos e o clube, atualmente na Premier League, desistiu da contratação.

Dwamena rodou por alguns países da Europa, atuando inclusive em times como Levante e Zaragoza, na Espanha. Em 2022 chegou ao Egnatia, da Albânia, e conquistou bons números: foram 34 gols em 34 partidas.

Todas as partidas do Campeonato Albanês marcadas para este final de semana foram suspensas. A Federação Albanesa de Futebol, publicou uma nota lamentando a morte de Dwamena em sua conta oficial no Instagram.

Confira o momento em que Raphael Dwamena desaba no campo:





Reprodução | Redes Sociais