Apesar de cartões, volante do Vitória se destaca por desarmes | A TARDE

Após cinco anos, o Vitória está perto de decidir o Campeonato Baiano. O Leão da Barra venceu fora de casa o Barcelona de Ilhéus por 2 a 0, em jogo válido pela partida de ida da semifinal e tem boa vantagem para o jogo de volta no próximo domingo, 17, no Barradão. O rubro-negro baiano pode perder até por um gol de diferença que avança a decisão do estadual.

Titular absoluto do meio de campo do Colossal, o volante Dudu se mostra ponderado. O camisa 21 acredita que ainda não há nada decidido. Ele espera um jogo difícil diante da Onça Pintada, que fez a melhor campanha entre as equipes do interior.

Dudu tem um estilo de jogo que alinha forte marcação e velocidade ao sair para o jogo. Ele foi o líder de desarmes do Vitória no jogo diantedo Barça, em Ilhéus. Na atual temporada, já são 2.71 interceptações em média.

"Eu venho trabalhando muito forte durante os treinos para poder seguir sempre evoluindo nos jogos. Feliz por poder ajudar a equipe, sempre trabalho em prol do time. Isso é um trabalho de todos, temos um elenco muito bom, um ambiente excelente, onde todos se doam o máximo para conseguir os objetivos. Espero poder seguir crescendo e ajudando o Vitória em busca dos objetivos da temporada", declarou.

Dudu está fora do Ba-Vi pela Copa do Nordeste

Dudu está suspenso do clássico Ba-Vi pela Copa do Nordeste, marcado para o dia 20 de março, na Arena Fonte Nova, às 21h30. O meio-campista invadiu o campo para comemorar um dos gols da virada contra o Itabaiana, no Barradão.

O técnico Léo Condé reconhece o jeito agitado do aleta. O comandante explica que tem conversado e buscado soluções para tranquilizar os ânimos do jogador.

"A gente tenta controlar ele, conversa. É um jogador com característica muito impulsiva. Espero que aprenda com os erros. Mas naquele momento aconteceu com ele, mas vários atletas... É claro que a gente tem que ter equilíbrio, mas é do ser humano. É um momento de extravasar", disse Condé.