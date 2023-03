Bar localizado dentro do Estádio do Barradão pega fogo

Um bar do Estádio do Barradão, situado na arquibancada onde fica a Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira, 7.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube. Inclusive, em contato com o portal A TARDE, o clube informou que o fogo foi controlado.

Durante o incêndio não estava acontecendo atividade do time profissional no CT Manoel Pontes Tanajura. A equipe treina na tarde desta terça-feira, 7, onde encerra a sua preparação para o duelo contra o Ceará, partida programada para quarta-feira, 8, às 21h30, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Confira o Vídeo:

