Léo Gamalho vira peça fundamental na campanha do Vitória na Série B

Em 28 rodadas da Série B, o Vitória liderou em 17, confirmando seu bom desempenho na campanha rumo ao acesso. O centroavante Léo Gamalho, tem sido peça-chave. No último jogo contra o Avaí, onde o Leão da Barra venceu por 3 a 0, o atacante marcou dois gols, somando oito neste Brasileirão. Desde Léo Ceará em 2020, o time Rubro-negro não tinha um centroavante que marcou esse número de gols em uma competição nacional.

Apesar de um começo difícil na temporada de 2023, Léo Gamalho, apelidado de "Gamalhovic" pelo torcedor Rubro-negro, tem sido crucial para o Vitória na Série B. Ele contribuiu em vitórias importantes, como contra a Chapecoense e o Botafogo-SP, marcando gols decisivos. No último jogo contra o Avaí, no domingo, marcou dois gols e subiu para a 4ª posição na artilharia do Brasileirão, ficando a quatro gols do líder, Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense, com 12 gols.



Léo Gamalho nesta competição tem 12 finalizações no alvo, oito dessas finalizações foram gols, o centroavante tem um aproveitamento de 66%, isso quer dizer que ele precisa de menos de duas tentativas no gol para balançar as redes dos adversários.