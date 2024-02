Luan deve ser relacionado para o jogo contra o Náutico, diz Léo Condé | A TARDE

Durante a entrevista coletiva pós-clássico onde o Vitória derrotou o Bahia por 3 a 2, o técnico Léo Condé foi questionado sobre a utilização do meia Luan. De acordo com o comandante rubro-negro, a tendência é que ele seja relacionado para a partida contra o Náutico, marcada para esta quarta-feira, 21, às 19h, no Barradão, pela 4ª Copa do Nordeste.

Condé detalhou o planejamento da comissão técnica para a utilização de Luan, que ao lado do goleiro Alexandre Fintelman, ainda não estrearam com a camisa rubro-negra.

"O Luan chegou um pouco abaixo fisicamente. Foi traçado um trabalho com ele junto com o departamento de fisiologia junto com a preparação física. No primeiro momento, ele fez uma carga de trabalho baseado no aspecto físico e começou a trabalhar com a gente tem 10 dias. A perspectiva que a gente traçou é dele, talvez, já participar da próxima partida contra o Náutico. O tempo a gente ainda vai analisar e aí a sequência vai depender daquilo que ele mostrar nos treinamentos, nos jogos, mas provavelmente, na quarta-feira, o Luan deve ser relacionado", explicou Léo Condé.

Luan tem 30 anos e começou a carreira no Grêmio, onde foi campeão da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017 e considerado o Rei da América. Após seis temporadas, se transferiu para o Corinthians.

No Timão, viveu fase ruim. Atuou pouco devido à sequência de lesões e problemas físicos e passou parte do tempo afastado do elenco. Em 2022, disputou somente oito jogos pelo Santos. Em 2023 retornou ao Grêmio, onde tem status de ídolo recebido com festa. Por lá, foram apenas cinco jogos, vindo como opção no banco de reservas.