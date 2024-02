Matheusinho afirma Vitória focado pós-clássico: "Não tem empolgação" | A TARDE

Passada a festa após a vitória no Ba-Vi, o elenco do Vitória gira a chave e pensa no compromisso diante do Náutico, marcado para esta quarta-feira, 21, às 19h, no Barradão, válido pela 4ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O meia Matheusinho comentou que o apoio do torcedor rubro-negro tem sido fundamental.

"É muito importante para a gente jogar dentro de casa com o apoio da nossa torcida. Acredito que a torcida é um diferencial. Ficamos muito felizes pelo apoio da torcida. E a gente mostra que dentro de casa somos muito fortes", disse o camisa 10

Na festa após a vitória diante do arquirrival Bahia, os jogadores simularam uma pescaria. Matheusinho diz que a resenha foi uma espécie de desabafo. Ele se mostra focado no desafio contra o alvirrubro pernambucano.

"Ali foi uma brincadeira. A gente tava pressionado, então quando a gente acabou ganhando o jogo a gente ficou feliz e acabou fazendo para se conectar com a torcida, numa brincadeira que já vem há muito tempo atrás. Já passou e estamos focados no jogo do Náutico para sair com os três pontos aqui do Barradão", explicou.

Polivalente, Matheusinho já atuou como atacante de beirada, ala e agora tem se destacado como meia de articulação. Ele revela que o técnico Léo Condé tem lhe passado tranquilidade e conhecimento em relação ao novo posicionamento.

"O professor Léo me deu liberdade. Achou a posição ali de meio pra mim, eu venho tentando fazer o que ele pede. Cada vez nos treinamentos estou me dedicando bastante. Então, acredito que eu estou cada jogo entendendo mais da posição. Então eu vou continuar junto com meus companheiros. É continuar treinando e evoluindo a cada vez mais", pontuou.

Perguntado sobre a concorrência na posição com Luan e Daniel Jr., Matheusinho se mostra tranquilo e espera continuar contribuindo com o crescimento da equipe na temporada.

"É muito bom estar sempre jogando com jogadores de qualidade. Chegaram o Luan e o Daniel, que vieram pra somar com certeza. Sabemos que tem muitos jogos. Eles vão ser muito importantes. Espero seguir evoluindo a cada jogo. Estou muito feliz no Vitória e vou seguir trabalhando com certeza pra almejar coisas grandes nesse ano", finalizou.