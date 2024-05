Plantão médico: Confira a situação nos lesionados no Vitória | A TARDE

O Vitória tem cinco jogadores entregues ao seu departamento médico. Luís Filipe Daneu, coordenador do médico do clube, trouxe uma atualização da situação dos lesionados. Apenas o volante William Oliveira está próximo a estar a disposição da comissão técnica.

O meia Jean Mota iniciará a fase de transição com o auxiliar de preparação Vinicius Franco nesta sexta, 24, assim como o lateral-direito Willean Lepo, que se recupera de lesão no adutor da coxa direita. O lateral-direito Raul Cáceres segue na transição e evolui bem no processo pós-operatório.

Após passar da fase pós-operatória da cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o lateral-esquerdo Felipe Vieira trabalhou normalmente com o grupo no jogo-treino contra o Fluminense de Feira.

A situação mais grave é a do atacante Everaldo, acometido de lesão grau 3 no músculo reto femoral. A previsão inicial de retorno as atividades é de quatro a cinco meses. Nesse tipo de lesão, caso ela evolua, existe a possibilidade de intervenção cirurgica.

