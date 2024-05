Thiago Carpini comanda trabalho técnico-tático no Barradão | A TARDE

Com mais dias para trabalhar por conta da suspensão de duas rodadas da Série A, o elenco do Vitória deu continuidade as atividades de preparação para o compromisso diante do Botafogo, marcado para a próxcima quarta-feira, 22, às 19h, no Barradão, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Sob a chuva que caiu em Salvador na manhã deste sábado, 18, o grupo iniciou os trabalhos com um aquecimento dinâmico comandado pelo preparador físico Caio Gilli. Na sequência, o técnico Thiago Carpini ministrou uma atividade de enfrentamento com finalização, com apoio dos assistentes técnicos Estephano Djian e Josué Romero.

Depois, o comandante promoveu o tático com o campo aberto, onde fez experimentos na equipe. Ao final, os zagueiros realizaram trabalhos específicos da posição. A outra parte do grupo aperfeiçoou cobranças de falta e pênaltis.

A novidade na atividade foi a presença do atacante Janderson. Poupado no começo da semana com dores musculares, ele trabalhou normalmente com os companheiros no CT Manoel Pontes Tanajura. A equipe volta a trabalhar na manhã deste domingo, 19, na Toca do Leão.

