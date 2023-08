Vídeo: Fábio Mota provoca o Bahia: “Vamos assumir a vaga da sardinha"

O presidente do Vitória, Fábio Mota, provocou o Bahia em vídeo que circula nas redes sociais. O mandatário do Rubro-Negro lembrou a campanha do clube que dirige, líder da Série B, ao mesmo tempo em que o Tricolor está na zona de rebaixamento da Série A. No vídeo, Mota diz que o Vitória vai assumir a vaga da "sardinha".

"Tamo junto hein. Vamos subir, voltar para aonde a gente não devia ter caído. Vamos assumir a vaga da sardinha, eles estão caindo e nós estamos voltando. A vaga dele é nossa! Bora lá!", disse Fábio Mota na gravação.

O Vitória se recuperou na temporada e com um início fulminante se colocou na briga pelo acesso em uma Série B equilibrada. O Leão virou o primeiro turno na liderança e se mantém lá, com 41 pontos conquistados. No entanto, ainda não tem vida fácil, já que está apenas 5 pontos na frente do quinto colocado, Juventude.

Já o Bahia ainda não se encontrou na temporada, sob o comando de Renato Paiva, e mesmo com o maior investimento da sua história, não consegue vencer jogos em sequência. O Tricolor abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas 15 pontos conquistados. O Goiás, primeiro time fora da zona maldita, tem apenas 1 ponto a mais.

Vídeo circula nas redes sociais Reprodução | Redes Sociais