Vitória busca se aproveitar de sequência em casa | A TARDE

Quando um time vence um clássico ou outro jogo de peso, se espera que essa partida possa significar uma virada de chave, um fator determinante para o início de um bom momento da equipe na temporada.

Na tarde de domingo, o Vitória, que vinha de uma sequência instável de resultados tanto no Campeonato Baiano quanto na Copa do Nordeste, entrou com maior determinação que o Bahia no Ba-Vi, saiu do jogo com o resultado positivo e, de quebra, empatou com o rival na tabela de classificação do Estadual.

E essa vitória maiúscula pelo visto veio em hora muito oportuna, já que pela primeira vez no ano o clube vai jogar três partidas seguidas no Barradão, onde tem sido uma pedra colossal no caminhos dos adversários.

Até aqui, em quatro jogos diante da sua torcida, o Leão da Barra conseguiu quatro triunfos. O 100% de aproveitamento em casa mostra que o apoio da massa vermelha e preta é determinante para o time conseguir se impor diante dos concorrentes.

Sem mais queixas

Com a sequência de viagens que o Vitória vinha fazendo nas últimas partidas, o treinador Léo Condé mais de uma vez se mostrou insatisfeito com o calendário que seus comandados precisavam encarar.

O desgaste com o deslocamento para o interior da Bahia para outros estados do Nordeste, por causa do Regional, fizeram o técnico se queixar diante da imprensa depois de alguns jogos com resultados aquém do esperado que o Vitória podia entregar.

“Estamos passando por uma turbulência porque estamos fazendo muitos jogos longe do Barradão. É o sexto jogo na temporada e o quarto fora de casa com viagens desgastantes, mas a partir do momento que passar essa sequência de jogos fora de casa, eu tenho muita convicção que a nossa equipe vai apresentar um futebol melhor e conseguir os resultados positivos”, comentou após empate contra o Altos pelo Nordestão, em Terezina, no Piauí.

Depois da vitória no clássico, o professor Condé falou sobre aproveitar das circunstâncias para se recuperar na Copa do Nordeste, onde o Leão – com o time alternativo – foi derrotado na última rodada pela Juazeirense (2 a 0) e está fora da zona de classificação para a próxima fase.

“Nesses dois jogos em casa é manter a base, talvez fazer uma ou outra alteração. São jogos imporantes. Queremos nos recuperar na Copa do Nordeste, e o jogo de domingo [pelo Estadual] a gente quer encaminhar a classificação para a próxima fase”, acrescentou o técnico.

Os próximos jogos do Rubro-Negro baiano acontecem amanhã (21), contra o Náutico, e no domingo (25), quando enfrenta o Atlético de Alagoinhas, atual sétimo colocado do Baianão. Caso vença essa partida, chega aos 16 pontos e praticamente se garante na próxima fase da competição, a qual não conquista título desde 2017.

Fim da instabilidade?

Antes do Ba-Vi, nos jogos que o Vitória fez fora de casa, o cenário não estava nada positivo para o Leão. Das últimas cinco partidas em que atuou longe do Barradão, não venceu nem uma partida sequer.

Nos outro quatro embates, perdeu três vezes (contra Barcelona de Ilhéus, Jequié e Juazeirense) e empatou em duas oportunidades, contra o Altos e Jacobina, respectivamente.

Isso significa que de dois pontos que estavam em disputa a equipe só conseguiu dois. O que resulta em um aproveitamento de apenas 13,3% fora de casa nesse período.

A estabilidade de resultados, que inclusive fez o clube ser campeão nacional no ano passado, esteve inalcançável para o Leão da Barra, mas fazendo três jogos seguidos com o apoio efusivo da sua torcida (o clássico do domingo bateu o recorde de público no estádio no ano) ela pode retornar. É isso o que espera Condé e o fiel torcedor rubro-negro.