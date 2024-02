Vitória empresta joia da base para time paraibano | A TARDE

O Vitória emprestou o jovem atacante Lawan ao Campinense-PB. Ele foi cedido até o final do Campeonato Paraibano. A informação foi publicada inicialmente pelo site Arena Rubro-Negra e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

Lawan Kennyd tem 18 anos e foi um dos destaques do rubro-negro baiano na Copinha, ao marcar dois gols em cinco jogos na competição.

Lawan tem passagens nas divisões de base do Confiança e do arquirrival Bahia, seu último clube. Ele tem vínculo com o Leão da Barra até o final de 2026.