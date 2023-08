Vitória tem jogos da Série B detalhados pela CBF até a 29ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada com os jogos da 23ª até a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Com isso, o Rubro-Negro já sabe quando serão realizados os seus duelos na briga para retornar para a elite do futebol nacional.

Durante esse período, o Vitória enfrentará dois times que também estão na parte superior da tabela - Ceará e Mirassol - e terá cinco confrontos com equipes da parte inferior - Botafogo-SP, Atlético Goianiense, CRB, Avaí e Ituano.

Apesar da derrota contra o Londrina, 2 a 0, a equipe comandada por Léo Condé segue no segundo lugar na tabela, com 41 pontos conquistados, e continua brigando por um retorno para disputar a Série A da competição nacional.

No domingo, 13, a equipe encara o Ceará, às 18h, no Barradão, pela 23ª rodada da competição.

Confira a tabela detalhada da 23ª até a 29ª rodada:

23ª rodada 13/08 (domingo)

Vitória x Ceará

Local: Barradão, em Salvador

Horário: 18h

24º rodada 18/08 (sexta-feira)

Vitória x Botafogo -SP

Local: Barradão, em Salvador

Horário: 19h

25ª rodada 27/08 (domingo)



Atlético-GO x Vitória

Local: Antônio Accioly, em Goiânia

Horário: 18h

26ª rodada

Vitória x Mirassol 01/09 (sexta-feira)

Local: Barradão, em Salvador

Horário: 19h15

27ª rodada 10/09 (domingo)

CRB x Vitória

Local: Rei Pelé, em Maceió

Horário: 18h

28ª rodada 17/09 (domingo)

Vitória x Avaí

Local: Barradão, em Salvador

Horário: 18h

29ª rodada 22/09 (sexta-feira)

Ituano x Vitória

Local: Novelli Júnior, em Itu

Horário: 21h30