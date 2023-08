Estudantes baianos irão participar de Paralimpíadas Escolares

Estudantes da Bahia estarão competindo na etapa Regional 02 das Paralimpíadas Escolares 2023, representando as modalidades de atletismo, natação e goalball masculino. As seletivas ocorrerão em Brasília, de 29 de agosto a 2 de setembro, visando garantir vagas na fase nacional do torneio, agendada para novembro, na cidade de São Paulo, SP.

Além da Bahia, estão presentes na Regional competidores oriundos de Roraima, Rondônia, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso, Distrito Federal, Acre, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Na delegação baiana, somam-se 27 pessoas, entre atletas, equipe técnica e pais dos estudantes que precisam de apoio familiar. Os dez atletas da Bahia, com diferentes tipos de deficiência física, visual e intelectual, que vão representar o estado nas três modalidades esportivas, treinam e contam com a ajuda do Instituto de Fundação José Silveira (IBR).