Ex-Bahia, Marquinhos Gabriel busca classificação com o Criciúma | A TARDE

O confronto decisivo contra o Bahia, pela terceira fase da Copa do Brasil, está se aproximando e, para o meia Marquinhos Gabriel, o sentimento de ansiedade vem tomando conta do grupo. Porém, estão convictos em reverter o placar do primeiro jogo (1 a 0) e garantir a classificação.

"Eu me sinto muito confiante. Esse grupo aqui tem mostrado durante o ano maturidade. Vem jogando junto tempo já. A gente sabe lidar com esse tipo de situação, sabemos que a ansiedade toma conta em alguns momentos. É um grupo experiente, sabe o que quer na competição", disse.

Marquinhos Gabriel é um velho conhecido do Esquadrão de aço. Em 2013, ele teve uma passagem pelo clube, marcando quatro gols e ajudando com três assistências em 45 jogos. Agora defendendo o lado oposto, o camisa 10 do Tigre projetou o duelo contra a ex equipe.

"A gente se preparou bem nesse período de treinamento, agora é colocar em prática. [...] Nesse tempo a gente treinou, fez amistosos para não perder o ritmo de jogo também. [...] A gente chega bem preparado para essa decisão. [...] É um adversário difícil, pregamos o respeito, mas também temos respeito conosco e com nosso torcedor. A gente o que tem que fazer", expressou.

O Criciúma vem em boa fase na temporada e se apega ao fator casa para tentar bater o Bahia nesta quinta-feira, 23. As equipes se enfrentam às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse.

