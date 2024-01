Filhos de Everton Ribeiro roubam cena com hino do Fla e "Bora Bahêa" | A TARDE

Apresentado oficialmente pelo Bahia, na manhã deste domingo, 7, em coletiva de imprensa na Arena Fonte Nova, o meia Everton Ribeiro chegou a Salvador acompanhando da esposa, Marília, e seus dois filhos, Augusto e Antônio. Xodós da torcida do Flamengo, os herdeiros do atleta, que cresceram no meio rubro-negro, se mostraram felizes e animados com o novo time que o pai irá defender.

Após o bate-papo do pai com os jornalistas, Antônio, ‘Totói’, filho mais novo de Everton, deixou escapar o hino do ex-clube de Everton Ribeiro, em alto e bom som. Mas logo o pequeno aprendeu a nova frase, que é tradição no novo clube do meia. Vestidos com o manto tricolor, os pequenos se juntaram aos pais, e lançaram o famoso “Bora Bahêa!”

“É natural que a gente tenha saudade no começo, foram quase sete anos [no Flamengo]. Eles [os filhos] estão felizes pelo pai ter escolhido um grande time, estão empolgados com as novas cores, com a nova camisa, e estão procurando aprender os gritos da torcida, porque eles gostam desse ambiente, de estar no estádio, de me ver jogar. […] Isso tudo me motiva muito, me dá força de vim pra cá, para um novo projeto, um novo desafio”, explicou Everton Ribeiro.

Confira o vídeo:

Filhos de Everton Ribeiro roubam a cena durante coletiva Reprodução / Redes Sociais