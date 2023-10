Fluminense supera o Inter no Beira-Rio e chega à final da Libertadores | A TARDE

O Fluminense retorna a uma final de Copa Libertadores após um hiato de 15 anos. A classificação do Tricolor veio com uma vitória de virada de 2 a 1 sobre o Internacional, em pleno Beira-Rio, na noite desta quarta-feira, 4. Esta é a segunda vez que o Fluminense joga pelo inédito título da Libertadores, após ficar no quase ao ser superado pela LDU em pleno estádio do Maracanã em 2008.

A jornada do Tricolor até a conquista da vaga na final não foi simples. Após empatar por 2 a 2 com o Internacional no jogo da ida, a equipe carioca sofreu demais diante de um adversário empurrado por mais de 50 mil torcedores.



Confiante, o Internacional conseguiu abrir o placar cedo, aos 9 minutos do primeiro tempo, quando Alan Patrick cobrou escanteio na área, o goleiro Fábio falhou na saída e o zagueiro argentino Mercado ficou livre para mandar de cabeça para o fundo do gol.



Em desvantagem no marcador o Fluminense passou a falhar muito, oferecendo novas chances para o Colorado ampliar, em especial com o atacante equatoriano Enner Valencia, que desperdiçou várias oportunidades claras de marcar.



Mas o Fluminense não desistiu e acreditou até o fim. De tanto tentar o Tricolor conseguiu igualar aos 35 minutos do segundo tempo, quando o argentino Germán Cano puxou contra-ataque e tocou em profundidade para John Kennedy, que finalizou com muita categoria para superar o goleiro Rochet.



Com a igualdade a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz se animou de vez e aproveitou os espaços que o Internacional passou a dar para alcançar a virada. Yony González recebeu a bola na ponta direita e rolou para John Kennedy, que só ajeitou para Cano marcar o seu 12º gol na competição e garantir a classificação do Fluminense para a decisão.

Na outra chave

O adversário do Fluminense na decisão, que será realizada no dia 4 de novembro no Maracanã, sairá do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors, que entram em campo, a partir das 21h30 desta quinta-feira, 5, no Allianz Parque, em São Paulo.

Após empate sem gols no jogo de ida, na Bombonera, a decisão de quem enfrenta o Fluminense na finalíssima ficou para o confronto desta quinta. Quem vencer a partida dentro dos 90 minutos garante vaga no derradeiro duelo. Um novo empate leva o jogo para as penalidades máximas.

O Palmeiras pretende chegar novamente à final da competição continental, após sucessos nos últimos anos, com títulos em 2020 e em 2021. Além disso, alcançou a fase de semifinal em 2018, em 2022 e neste ano.



Já o Boca Juniors busca sair com a classificação do Allianz Parque. Mesmo tendo sido melhor em alguns momentos do jogo de ida, a equipe não conseguiu furar o bloqueio palmeirense, que sustentou o 0 a 0 até o fim.