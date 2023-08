Integrantes de organizada do Bahia são presos por agressão e roubo

Cinco supostos integrantes da torcida organizada Bamor foram presos neste sábado, 22, na Avenida Suburbana, em Salvador, após agredirem dois torcedores do Corinthians. Os jovens tiveram as camisas e bandeiras rasgadas e um deles teve o celular levado pelos agressores. As informações são da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

A agressão aconteceu em um dos pontos de ônibus da via que liga o Subúrbio ao Comércio. Populares testemunharam o momento em que os jovens chegavam no local vestidos com uniforme do Corinthians e foram abordados pelos agressores que já estavam lá. Uma das vítimas sofreu lesões na face e escoriações, mas ainda conseguiram correr dos algozes.

Equipes da ‘Operação Visão’ foram acionadas e chegaram no momento em que o os agressores entravam ônibus. A guarnição esperou a chegada das vítimas e testemunhas, na sequência, escoltou o coletivo com aproximadamente 50 suspeitos até a sede do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) onde ocorreu a triagem, localização do aparelho celular roubado e identificação dos autores do crime.

Na Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians se enfrentaram pela 16ª rodada do Brasileirão. Ficaram no empate em 0 a 0 e continuam abraçados próximos à zona de rebaixamento.